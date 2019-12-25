Угнавший чужую иномарку петербуржец отделался условным сроком

Кража произошла еще в сентябре 2018 года.

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор Денису Лаптеву, признанного виновным в краже. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина получил четыре года лишения свободы условно.

Установлено, что в сентябре 2018 года Лаптев сговорился с несколькими другими людьми по поводу тайного хищения чужого автомобиля. Мужчина подошел к "Тойоте Камри", припаркованной у дома №26 корпус 1 по улице Есенина, убедился, что за ним никто не наблюдает, и проник в салон машины. Злоумышленник шустро завел автомобиль и уехал на нем, причинив автовладелице ущерб в 1,2 млн рублей.

В суде Лаптев вину признал, раскаялся. С мужчины взыскали 78 тысяч рублей в пользу потерпевшей: такую сумму хозяйка авто затратила на ремонт и восстановление иномарки, а также установку демонтированной системы охраны "Аркан".

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