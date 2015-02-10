Автомобиль "крестного отца" петербургского трамвая появился в музее истории автомобильного транспорта Ленинграда

Автомобиль ГАЗ-11-13 (М-11) представляет собой усовершенствованную модификацию известной модели "Эмка", выпускавшуюся ограниченными партиями.

В музее истории автомобильного транспорта Ленинграда появился эксклюзивный экспонат — легендарный автомобиль ГАЗ-11-73 (М-11), прозванный машиной "крёстного отца" петербургского трамвая, сообщает "Петербургский дневник".

Автомобиль ГАЗ-11-13 (М-11) представляет собой усовершенствованную модификацию известной модели "Эмка", выпускавшуюся ограниченными партиями — всего изготовлено 1144 экземпляра, из которых 114 машин сошли с конвейера до войны, а 1030 — после. Автомобиль оснащен мощным двигателем ГАЗ-11, разработанным на основе технической документации американской марки Dodge. В отличие от базовой модели, данная версия имела обновленную конструкцию кузова и ходовую часть.

История автомобиля уникальна: первым владельцем машины в 1946 году стал знаменитый инженер Генрих Осипович Графтио, внесший значительный вклад в развитие российского электротранспорта. Впоследствии транспортное средство перешло к его супруге, а затем попало к участнику Великой Отечественной войны Михаилу Слободчикову, бывшему бойцу Дороги Жизни. В 1972 году Михаил Слободчиков подарил автомобиль музею города Волхов, находящемуся в здании, где проживал Генрих Графтио.

Ранее мы сообщили о том, что трамваи №3, 6 и 40 вернутся на маршрут после обновления путей на улице Куйбышева.

Фото: ГКУ ЛО "Леноблтранс"