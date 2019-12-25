Вылетевший в Москву самолет SSJ-100 экстренно вернулся в Пулково

Причиной инцидента стала разгерметизация салона во время взлета.

Утром в пятницу, 13 декабря, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", вылетевший из Петербурга в Москву, был вынужден вернуться обратно в аэропорт Пулково. Причиной инцидента стала разгерметизация салона во время взлета, после чего экипаж принял решение о возвращении, сообщает издание "Известия" со ссылкой на собственный источник.

В Пулково подтвердили успешное возвращение воздушного судна. На данный момент причины и обстоятельства происшествия выясняются. Информация о пострадавших отсутствует.

Пресс-служба авиакомпании "Россия" проинформировала, что рейс будет выполнен на резервном самолете. Аварийная ситуация в аэропорту объявлена не была.

Ранее мы сообщили о том, что рейс из Петербурга в Бангкок пришлось задержать из-за кричащего пассажира.

Фото: Piter.TV