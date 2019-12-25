На Ленинском самокатчик наехал на 14-летнюю девочку

Как сообщили медики полицейским Кировского района, пешеход получила поверхностную травму головы.

В Петербурге произошло ДТП с участием самоката. Пострадала девочка-подросток, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, вечером 10 июня возле дома 108 по Ленинскому проспекту самокат наехал на 14-летнюю горожанку. Пешеход упала с высоты своего роста и ударилась об асфальт. Как сообщили медики полицейским Кировского района, девочка получила поверхностную травму головы. После оказания помощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее мы рассказывали о том, что самокатчик сбил 79-летнего пешехода на проспекте Славы. Молодой человек остался на месте ДТП и дождался врачей и полицейских. Потерпевший госпитализирован с подозрением на закрытое повреждение головного мозга.

Фото: Piter.TV