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На Ленинском самокатчик наехал на 14-летнюю девочку
Сегодня, 12:29
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На Ленинском самокатчик наехал на 14-летнюю девочку

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Как сообщили медики полицейским Кировского района, пешеход получила поверхностную травму головы.

В Петербурге произошло ДТП с участием самоката. Пострадала девочка-подросток, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, вечером 10 июня возле дома 108 по Ленинскому проспекту самокат наехал на 14-летнюю горожанку. Пешеход упала с высоты своего роста и ударилась об асфальт. Как сообщили медики полицейским Кировского района, девочка получила поверхностную травму головы. После оказания помощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее мы рассказывали о том, что самокатчик сбил 79-летнего пешехода на проспекте Славы. Молодой человек остался на месте ДТП и дождался врачей и полицейских. Потерпевший госпитализирован с подозрением на закрытое повреждение головного мозга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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