В Петербурге будут судить самокатчика, который применил оружие в ходе конфликта

Фигурант скрылся с места преступления, однако его задержали вечером того же дня.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Ленинградской области. Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Об этом 27 августа рассказали в надзорном ведомстве.

В апреле на улице Дыбенко между прохожим и самокатчиком возник конфликт, в ходе которого последний достал сигнальный пистолет и рукояткой нанес мужчине удар по голове. Затем фигурант скрылся с места преступления, однако его задержали вечером того же дня. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: молодой охранник бара на Дачном проспекте напал на посетителя. Пострадавший был госпитализирован с открытой травмой головы, ушибом головного мозга и переломом свода и основания черепа.

Фото: Piter.TV