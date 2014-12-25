Самка манула Пепе переехала в вольер к Шу в Ленинградском зоопарке

С Шу они познакомятся чуть позже.

В Ленинградском зоопарке самка манула Пепе переехала в вольер к Шу. Кошечка смело и с любопытством перенесла дорогу от ветеринарной части к новому дому, рассказали 20 февраля в учреждении.

Пепе высадили в домик внутри вольера: так ей будет проще привыкнуть к обстановке и освоить территорию. С Шу они познакомятся чуть позже.

Сначала манулы будут по очереди выходить в смежные вольеры, чтобы привыкнуть к запаху друг друга. Затем проход между помещениями оставят открытым, и тогда хищники смогут познакомиться ближе. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка