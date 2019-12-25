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Ученые ИТМО создали самый маленький лазер в мире
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Ученые ИТМО создали самый маленький лазер в мире

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Нанолазер поможет в создании мельчайших деталей для цифровых микроустройств и медицинских приборов.

В Петербурге ученые ИТМО создали самый маленький лазер в мире. Специалисты смогли уменьшить размер наночастицы до 200 нанометров, что в пять тысяч раз меньше миллиметра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Микроэлектроника с каждым годом становится сложнее, для её производства требуются более компактные компоненты.

Пресс-служба правительства Петербурга

Как отметил вице-губернатор Станислав Казарин, нанолазер поможет в создании мельчайших деталей для цифровых микроустройств и медицинских приборов. Это устройство  позволит повысить качество цветопередачи экранов в очках виртуальной реальности.

Ранее мы писали, что Ленобласть подпишет 15 инвестсоглашений на ПМЭФ-2024.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: итмо, лазер, самый маленький лазер в мире, технологии, ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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