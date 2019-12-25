Нанолазер поможет в создании мельчайших деталей для цифровых микроустройств и медицинских приборов.

В Петербурге ученые ИТМО создали самый маленький лазер в мире. Специалисты смогли уменьшить размер наночастицы до 200 нанометров, что в пять тысяч раз меньше миллиметра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Микроэлектроника с каждым годом становится сложнее, для её производства требуются более компактные компоненты. Пресс-служба правительства Петербурга

Как отметил вице-губернатор Станислав Казарин, нанолазер поможет в создании мельчайших деталей для цифровых микроустройств и медицинских приборов. Это устройство позволит повысить качество цветопередачи экранов в очках виртуальной реальности.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга