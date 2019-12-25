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Ленобласть подпишет 15 инвестсоглашений на ПМЭФ-2024
Сегодня, 8:58
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Ленобласть подпишет 15 инвестсоглашений на ПМЭФ-2024

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Особое внимание будет уделено малому и среднему бизнесу, а также промышленным предприятиям.

В вторник, 4 июня, в пресс-центре ТАСС проходил открытый пресс-клуб с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Губернатор обсудил с журналистами предстоящий ПМЭФ-2024.

Дрозденко подчеркнул, что в прошлом году на ПМЭФ область представляла туристический потенциал, но в этом году решила подчеркнуть свою роль как одного из ведущих индустриальных центров России. Особое внимание будет уделено малому и среднему бизнесу, а также промышленным предприятиям.

Количество инвестиционных проектов, находящихся на активном сопровождении в Агентстве экономического развития Ленинградской области, увеличивается. Регион занимает одно из двадцати первых мест по инвестиционной привлекательности, как отметил губернатор.

Лозунг Ленинградской области на ПМЭФ-2024 - "Время строить, время создавать!". Планируется подписание 15 инвестиционных соглашений на общую сумму около 100 млрд рублей.

 Ранее мы сообщили о том, что бренд Aurus представит на ПМЭФ автомобили и новый мотоцикл.

Фото: Правительство Ленобласти (архив)

Теги: ленобласть, пмэф-2024
Категории: Лента новостей,

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