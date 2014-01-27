Вчерашний день стал самым холодным с начала лета в Петербурге

Максимальная температура воздуха составила всего +14,7 градуса.

В Петербурге вчерашний день стал самым холодным с начала лета. Во вторник, 21 июля, максимальная температура воздуха составила всего +14,7 градуса. До этого +15,5 градуса было 1 июня, рассказал синоптик Михаил Леус.

При этом среднесуточная температура достигла +13,4 градуса, что ниже климатической нормы на 6 градусов. Это второе место среди самых холодных по среднесуточной температуре: в лидерах осталось 1 июня с результатом в +13,1 градуса.

Ранее на Piter.TV: по информации синоптика Александра Колесова, влияние циклона продлилось около трех дней. В среду и четверг местами пройдут кратковременные дожди, а дневная температура останется в пределах +18...+20 градусов. Улучшится синоптическая ситуация к пятнице.

Фото: Piter.TV