Петербурженки перечислили самые желанные подарки на 8 Марта

Большинство дам мечтают отправиться в путешествие: такую идею поддержали 24% респонденток.

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование среди работающих женщин накануне праздника 8 Марта. Большинство дам мечтают отправиться в путешествие: такую идею поддержали 24% респонденток.

Получив денежные подарки хотели бы увидеть 19%, билеты в культурные учреждения вдохновляют 7%, подарочные карты получили поддержку 6%. Среди популярных пожеланий также значатся духи и декоративная косметика (5%), электроника, ювелирные изделия и аксессуары, домашняя техника и образовательные курсы — каждый из пунктов набрал по 3%.

Отдельные участники выделяли спорттовары, цифровые подписки и необычные варианты вроде хорошего настроения и проявлений чувств близких.

Какие же сюрпризы чаще всего ожидают представительниц прекрасного пола? Цветы лидируют с огромным отрывом: 60% жительниц города традиционно получают букеты. Конфеты и чайные наборы радуют каждую восьмую женщину (13%), парфюмерия и уходовая продукция встречаются реже — ихъ дарят 8%. Денежные презенты оказываются значительно менее частым выбором — только 5% регулярно получают финансы. Сертификаты и драгоценности получает каждая двадцать пятая женщина (4%), одежду дарит буквально одна сотая (1%) опрошенных, столько же отмечают регулярность подарков домашнего текстиля.

Ранее мы сообщили о том, что в преддверии 8 Марта в Петербурге ищут флористов и курьеров с зарплатой 12 тыс. рублей за смену.

Фото: Piter.TV