Стали известны самые загруженные дни на ЗСД перед Новым годом

Согласно прогнозу, в последнюю неделю этого года количество машин на магистрали вырастет на 10%.

Аналитическая служба ЗСД составила для петербуржцев прогноз интенсивности трафика в предпраздничные дни. Об этом специалисты сообщили в соцсети "ВКонтакте".

Согласно прогнозу, в последнюю неделю этого года количество машин на магистрали вырастет на 10%. В пятницу, 25 декабря, движение будет особенно интенсивным.

В выходные 26-27 декабря ожидается повышенная транспортная нагрузка по всем направлениям движения на ЗСД с 12:00 и до 18:00. Также довольно интенсивное движение ожидается 30 декабря, так как для многих – это последний рабочий день, 31 декабря будет довольно свободно на ЗСД.

В начале декабря руфер без страховки забрался на вантовый мост ЗСД.

Фото: Piter.tv