Стали известны самые загруженные дни на ЗСД перед Новым годом

Аналитическая служба ЗСД составила для петербуржцев прогноз интенсивности трафика в предпраздничные дни. Об этом специалисты сообщили в соцсети "ВКонтакте".
Согласно прогнозу, в последнюю неделю этого года количество машин на магистрали вырастет на 10%. В пятницу, 25 декабря, движение будет особенно интенсивным.
В выходные 26-27 декабря ожидается повышенная транспортная нагрузка по всем направлениям движения на ЗСД с 12:00 и до 18:00. Также довольно интенсивное движение ожидается 30 декабря, так как для многих – это последний рабочий день, 31 декабря будет довольно свободно на ЗСД.
В начале декабря руфер без страховки забрался на вантовый мост ЗСД.
Фото: Piter.tv
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