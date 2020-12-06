Руфер без страховки забрался на вантовый мост ЗСД

Парень целенаправленно ходил, ездил, изучал особенности конструкций и доступа к ним.

В Петербурге руфер без страховки покорил вантовый мост ЗСД. Ролик с его восхождением на городское сооружение появился на YouTube-канале петербуржца.

Руфер по имени Кирилл предварительно изучил особенности конструкций и доступа к ним. Во время восхождения он запечатлел невероятные виды.

Стоит отметить, что Кирилл уже покорил Большой Обуховский мост и переправу через Петровский фарватер.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном хотят ужесточить борьбу с руферами. В планах создать рабочую группу, которая посмотрит, что возможно сделать в рамках законодательства.

Видео: Kirill Outer Area/YT