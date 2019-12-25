В Смольном хотят ужесточить борьбу с руферами

Губернатор Петербурга считает, что нужно ужесточить санкции в отношении тех, кто лазает по крышам.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов предложил усилить контроль за руферами со стороны управляющих компаний на заседании правительства Петербурга. Как оказалось, в Смольном и так планируют ужесточить борьбу с теми, кто любит гулять по крышам, передал корреспондент Piter.TV.

По словам губернатора Александра Беглова, в городе и так применяется ряд мер: сигнализации, антивандальные двери, усиленные замки, сотрудничество с полицией однако этого недостаточно. Петербургские власти планируют работать над изменением законодательства, которое бы ужесточило санкции в отношении нарушителей. Беглов отметил, что сейчас штрафы незначительные.

Практически это проникновение в собственности, частную собственность и государственную. сказал губернатор.

В планах создать рабочую группу, которая посмотрит, что возможно сделать в рамках законодательства.

Вопрос был поднят на заседании в связи с трагедией, которая произошла на днях. Руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна.

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