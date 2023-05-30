Аналитики перечислили петербуржцам самые высокооплачиваемые профессии в апреле

Средний уровень заработной платы, предлагаемый сотрудникам городских компаний в марте, составил 84,9 тысяч рублей.

Жители Петербурга узнали, какие профессии будут самыми высокооплачиваемыми в апреле 2025 года. Лидирующие позиции заняли хирург-флеболог, senior-разработчик iOS и врач-стоматолог ортопед, согласно данным пресс-службы hh.ru.

Средний уровень заработной платы, предлагаемый сотрудникам городских компаний в марте, составил 84,9 тысяч рублей. С начала 2025 года доходы на местном рынке труда возросли на 3,2 тысячи рублей. За год предложения по зарплате в Северной столице поднялись на 10,6 тысяч рублей (14%).

Топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в апреле 2025 года включал водителя на газели (350 тысяч рублей), ведущего инженера по информационной безопасности (250 тысяч рублей), ведущего программиста 1С (344 тысячи рублей), senior-разработчика iOS (450 тысяч рублей), врача-стоматолога ортопеда (450 тысяч рублей), монтажника натяжных потолков (348 тысяч рублей), инвестиционного консультанта (250 тысяч рублей), хирурга-флеболога (800 тысяч рублей), риэлтора (400 тысяч рублей) и водителя-курьера по установке мобильного интернета (350 тысяч рублей).

Ранее аналитики выяснили планы петербуржцев на заграничные поездки в начале 2025 года.

Фото: Piter.TV