Аналитики выяснили планы петербуржцев на заграничные поездки в начале 2025 года

Из-за выгодных условий раннего бронирования путешествий на майские праздники и лето, горожане начали планировать поездки на 1–2 недели раньше, чем в предыдущие годы.

Эксперты сервиса "Яндекс Путешествия" изучили предпочтения жителей Санкт-Петербурга относительно зарубежных поездок в начале года. Самыми популярными направлениями оказались Франция, Турция и Объединённые Арабские Эмираты, а среди городов — Париж, Дубай и Стамбул.

Из-за выгодных условий раннего бронирования путешествий на майские праздники и лето, горожане начали планировать поездки на 1–2 недели раньше, чем в предыдущие годы. Так, 41% бронирований в начале 2025 года пришлось на февраль и март, тогда как 34% бронирований пришлись на высокий сезон (май-сентябрь), включая 17% на майские праздники и 15% на летние месяцы.

Петербургские туристы преимущественно выбирали гостиницы категории три звезды (42%), четыре звезды (29%) и пять звезд (12%).

Общий интерес россиян к зарубежным поездкам увеличился на 20% по сравнению с периодом до изменения курсов валют. При этом география путешествий расширилась на 20%, охватывая более 1000 городов в 100 странах мира. Особенно заметен рост популярности направлений в Азию и на Ближний Восток, включая такие страны, как Египет, ОАЭ и Турция.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость размещения в отелях на ПМЭФ снова растет.

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