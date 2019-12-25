Стало известно, кто в Петербурге зарабатывает больше 230 тыс. рублей

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге. По словам директора hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Юлии Сахаровой, представители ряда специальностей могут рассчитывать на доход свыше 230 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС.

Наибольшие зарплаты работодатели предлагают специалистам управленческого и коммерческого звена. В частности, финансовые директора и агенты по недвижимости могут зарабатывать в среднем 250 тысяч рублей. Для коммерческих директоров медианный показатель составляет 234 тысячи рублей, а для руководителей отделов продаж — 200 тысяч рублей.

Среди лидеров по уровню дохода также оказались руководители в сфере маркетинга и рекламы с зарплатой около 185 тысяч рублей. На уровне 180 тысяч рублей находятся доходы технических директоров (CTO), DevOps-инженеров и операционных директоров (COO). В топ-10 самых высокооплачиваемых позиций вошли главный инженер проекта (177,4 тысячи рублей) и руководитель строительного проекта (174,4 тысячи рублей).

