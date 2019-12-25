В Приморском районе шестиклассница напоролась на штырь, когда каталась на перилах

Школьницу госпитализировали в детскую больницу, у нее зафиксировали рваную рану бедра.

В школе в Приморском районе Петербурга шестиклассница напоролась на штырь, катаясь на перилах. Об этом 13 ноября пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Уточняется, что конструкция не выдержала девочку и оторвалась от железки. Так, пострадавшая наехала прямо на нее.

Школьницу госпитализировали в детскую больницу, у нее зафиксировали рваную рану бедра. Состояние петербурженки оценили как удовлетворительное.

Место происшествия обернули тряпкой, к нему не подпускают детей.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина с 51 штрафом за нарушение ПДД сбила школьницу на Савушкина.

Фото: Piter.TV