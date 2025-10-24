Аналитики перечислили самые распространённые фейки в РФ в 2025 году

Хотя количество уникальных фейковых сообщений выросло, общий объем публикаций остался примерно таким же, как и в прошлом году.

С января по сентябрь 2025 года в российском сегменте интернета было выявлено 3162 уникальных фейка, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Хотя количество уникальных фейковых сообщений выросло, общий объем публикаций остался примерно таким же, как и в прошлом году, составляя 5,5 миллиона копий.Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" сообщили в пресс-релизе АНО "Диалог Регионы".

Самые распространенные категории фейков в 2025 году связаны с политикой, социальными происшествиями, здравоохранением, технологиями и социальной защитой. Политика возглавила список с 1401 уникальным фейком, что на 112 больше, чем в 2024 году. Второе место заняли социальные инциденты с 523 уникальными фейками, третье — здоровье с 217 фейками, четвертое — информационные технологии с 162 фейками, а пятое — социальная защита с 145 фейками.

Наиболее вирусными стали сообщения о мифическом цунами у берегов Камчатки, несуществующем взрыве на Крымском мосту, атаке смертельных ос, обязательной школьной форме и исчезновении товаров Mars из магазинов.

Эксперты считают, что изменения в тенденциях создания фейков объясняются новыми подходами к их формированию, ростом популярности региональных фейков и эффективной работой системы противодействия дезинформации, организованной АНО "Диалог Регионы".

Ранее мы сообщили о том, что российские власти обсудят смягчение условий по НДС для малого бизнеса.

Фото: Pxhere