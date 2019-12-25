Российские власти обсудят смягчение условий по НДС для малого бизнеса

Один из вариантов предусматривает изменение лимита выручки для налогоплательщиков УСН до 30 млн рублей, однако эта идея пока не нашла поддержки.

Российское правительство рассматривает возможность снижения налоговой нагрузки на малый бизнес, применяющий упрощённую систему налогообложения (УСН), сообщают источники РБК.

По данным издания, данная мера активно обсуждалась на встречах правительства и администрации президента. Один из вариантов предусматривает изменение лимита выручки для налогоплательщиков УСН до 30 млн рублей, однако эта идея пока не нашла поддержки. Источник пояснил, что если доход бизнеса в 2025 году превысит отметку в 30 млн рублей, то в 2026-м предприятие обязано будет перейти на стандартную ставку НДС в 22% или воспользоваться специальными ставками в диапазоне 5%-7%.

Государственная дума уже приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на увеличение доходов федерального бюджета. Эти изменения позволят повысить поступления в казну на значительную сумму: в 2026 году прирост составит около 1,538 трлн рублей, в 2027 году — приблизительно 2,371 трлн рублей, а в 2028 году — около 2,750 трлн рублей.

Рост доходов достигается, в частности, за счёт увеличения ставки НДС на 2%, роста акцизов на табак, алкоголь, спиртосодержащую продукцию, сладкие напитки, повышения ставок налога на азартные игры и перевода платежей игорного бизнеса в федеральную казну.

