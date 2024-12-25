Самые популярные марки авто с пробегом перечислили в Петербурге

Около половины купленных в прошлом году автомобилей стоили от одного до двух миллионов рублей.

В прошлом году жители Петербурга чаще всего приобретали машины марки Kia и Hyundai. Третью позицию занял Volkswagen, по данным автомобильной системы Pango Cars.

Эксперты считают, что рынок подержанных автомобилей более устойчив, поэтому цены в 2025 году останутся на уровне цен 2024 года.

Около половины купленных в прошлом году автомобилей стоили от одного до двух миллионов рублей; 40% автомобилей стоили менее одного миллиона рублей. Только 14% автомобилей обошлись дороже двух миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на перегон авто в Петербурге увеличился на 22%.

Фото: Piter.TV