Спрос на перегон авто в Петербурге увеличился на 22%

Среди лидеров по количеству доставленных машин — Москва, Владивосток, Сочи и Калининград.

Согласно данным аналитического отдела платформы "Авито.Услуги", в III квартале 2024 года спрос на услуги по транспортировке легковых автомобилей в Санкт-Петербург и Ленинградскую область из других регионов России и зарубежных стран вырос на 22% по сравнению со вторым кварталом того же года.

РБК Петербург отмечает, что за последние несколько месяцев количество ввезенных транспортных средств из Китая увеличилось на 9%, а из Беларуси — на 24%. Также возросло число предложений услуг по доставке автомобилей из этих стран. Чаще всего транспортируются машины китайского производства.

Кроме того, автомобили поступают в Петербург и из различных городов России. Среди лидеров по количеству доставленных машин — Москва, Владивосток, Сочи и Калининград. Последний маршрут показал значительный прирост: количество иномарок, преимущественно европейских марок премиум-класса, доставляемых из Калининграда в Санкт-Петербург, увеличилось на 157%.

Ранее мы сообщили о том, что за год почти 80 зданий в Петербурге признаны объектами культурного наследия.

Фото: Piter.TV