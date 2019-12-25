Названы самые популярные имена для новорожденных на этой неделе в Петербурге

Большинство из них являются популярными не только на этой неделе.

В комитете по делам записи актов гражданского состояния рассказали о том, как чаще всего называли новорожденных в Петербурге на этой неделе.

Лидерами среди женских имен стали Анна, Алиса и Ева, а среди мальчиков — Михаил, Александр и Лев.

По статистике за 2019-й год все имена, кроме Евы, были в топе самых популярных. А среди самых редких, например, Волямир, Север, Амур или Милолика, Олимпия и Искра.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как меняется в Петербурге число браков и разводов.

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