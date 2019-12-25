Эксперт рассказал о том, что популярность узаконивания отношений в Петербурге и Ленобласти серьезно не снижается. Семья остается устойчивым социальным институтом.

В Петербурге на 1000 мужчин приходится 1210 женщин. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель руководителя Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виталий Скогорев, передал корреспондент Piter.TV.

На данный момент в Петербурге 45% населения составляют мужчины, женщины — около 55% В Ленобласти — 46,8% и 53,2%, соответственно.

Пик по количеству заключенных браков в Петербурге пришелся в 2014-м году. На тот момент в городе официально было зарегистрировано 57,5 тыс. супружеских пар. С 2015 года их число начало снижаться. Эта тенденция будет продолжаться, так как поколение 90-х немногочисленно. В Ленобласти наибольший показатель был в 2011-м году — 11002. Цифры 2020-го года в городе и области — 41 тыс. и 6006. Таким образом, падение по сравнению с пиковыми показателями составило 29% и 41%, соответственно.

В период пандемии серьезных изменений по количеству разводов не произошло, однако не у всех желающих получилось стать мужем и женой из-за ограничений. Количество разводов в Петербурге на 1000 жителей ниже, чем по стране. В Северной столице из тысячи разводятся 555, в России — 733. Скогорев отметил, что это может быть связано с тем, что многие мечтают зарегистрировать брак в Петербурге, а разводятся уже по месту жительства. В Ленобласти количество разводов практически равно количеству разводов: 968 против 1000.

В подавляющем большинстве случаев дети рождаются в браке. В 2020 году только 18,7% женщин родили будучи незамужними.

Фото: Piter.TV

