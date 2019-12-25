Устин и Авигения. Названы самые редкие имена родившихся в 2021 году в Петербурге

Некоторые имена находятся в списке самых популярных уже много лет.

В топ самых популярных мужских имен при регистрации ребенка вошли Александр, Михаил, Максим, Артем и Лев. Девочек родители чаще всего называли София, Анна, Мария, Алиса и Ева, узнал Piter.TV в комитете по делам ЗАГС.

Стоит отметить, что некоторые имена находятся в списке уже много лет. Например, Александр и Анна.

Также известны и самые редкие имена. В этом году в Петербурге родились Ахиллес, Север, Славик, Даврон и Устин, а также Авигения, Океана, Славна, Росина, Филлипина.

В 2021 году смертность превысила рождаемость в городе более чем в 1,5 раза. На свет с января по октябрь появились 44,6 тыс. детей. Это на 1,7 тыс. меньше, чем год назад.

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