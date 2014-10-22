В Петербурге смертность превысила рождаемость более чем в 1,5 раза

Рождаемость снизилась на 2,9% и составляет 10 родившихся на 1 тыс. населения.

В пятницу, 17 декабря, стало известно, что в период с января по октябрь этого года смертность в Петербурге превысила рождаемость в 1,6 раза. Об этом сообщает начальник отдела статистики населения Петростата Елена Чуприна.

Так, численность населения города на Неве сократилась на 7 тыс. и составила к 1 ноябрю этого года 5,37 млн человек. Год назад в аналогичный период смертность превышала рождаемость в 1,2 раза.

Рождаемость снизилась на 2,9% и составляет 10 родившихся на 1 тыс. населения. Показатель за 10 месяцев года – 44,6 тыс. детей, что на 1,7 тыс. меньше, чем год назад.

Отмечается, что одним из важных факторов при расчете численности населения города стали миграционные процессы. По сравнению с прошлым годом число прибывших увеличилось на 23,2 тыс. человек.

Ранее в Ленобласти смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость. В городах проживают 1 млн 283,2 тысяч человек, 623,3 тысяч – в сельской местности.

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