В Ленобласти смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость

В городах проживают 1 млн 283,2 тысяч человек, оставшиеся 623,3 тысяч – в сельской местности.

Численность постоянного населения Ленобласти, по данным Петростата, на 1 октября 2021 года составила 1 млн 906,5 тысяч человек, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

В городах проживают 1 млн 283,2 тысяч человек, оставшиеся 623,3 тысяч – в сельской местности. При этом, если по итогам девяти месяцев 2020 года смертность превышала рождаемость примерно в два раза, то в 2021 году – уже в два с половиной (родились 9862 человека, скончались 24 026 человек).

Убыль населения компенсирует миграционный прирост. За девять месяцев в регион переехали 81 274 человек. В Петербурге численность населения сократилась на 0,2% и составила 5,37 млн человек.

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