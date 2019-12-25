В РФ вырос спрос на недорогие смартфоны

Список самых популярных бюджетных смартфонов представил "Яндекс.Маркет".

Сервис "Яндекс.Маркет" изучил спрос со стороны россиян на смартфоны, на который также повлияло введение режима самоизоляции. Эксперты сравнили десятку самых популярных смартфонов февраля с апрельским рейтингом.

В ходе сравнительного анализа выяснилось, что россияне чаще стали интересовать дешевыми смартфонами. В апрельском рейтинге уже не было Samsung Galaxy S10e стоимостью 45 тысяч рублей и Galaxy A50 стоимостью 17 тысяч рублей. На смену им пришли более дешевые модели стоимостью 9 тысяч (Galaxy A10). При этом смартфон Samsung Galaxy A51 стоимостью 20 тысяч рублей, находившийся в феврале на седьмом месте, переехал на первую позицию.

В топе по-прежнему остался iPhone 11, но теперь россияне смотрят смартфон на 64 Гб, тогда как в феврале большую часть интересовала 128-гигабайтная версия.

Лидером среди производителей на "Яндекс.Маркете" стал Xiaomi, в десятке самых популярных присутствуют четыре смартфона производителя: это 2 модели Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi 8. Самый низкий спрос на смартфоны наблюдался 1 апреля, когда в России началась нерабочая неделя.

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Фото: Piter.TV