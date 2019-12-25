Петербуржцам перечислили самые популярные автомобили с пробегом за февраль

Средняя стоимость подержанных машин продолжает снижаться: за месяц цены упали на 6%.

В феврале 2025 года на популярных площадках с объявлениями в Санкт-Петербурге было опубликовано около 63 тысяч предложений о продаже автомобилей с пробегом. Этот показатель оказался на 10% выше, чем в январе того же года, как сообщают эксперты сервиса "Авто.ру".

При этом средняя стоимость подержанных машин продолжает снижаться: за месяц цены упали на 6%.

Самыми популярными моделями среди продаваемых б/у автомобилей стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Ранее эксперты определили лидера рейтинга безаварийных автомобилей в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV