Петербуржцам перечислили самые популярные автомобили с пробегом за февраль

В феврале 2025 года на популярных площадках с объявлениями в Санкт-Петербурге было опубликовано около 63 тысяч предложений о продаже автомобилей с пробегом. Этот показатель оказался на 10% выше, чем в январе того же года, как сообщают эксперты сервиса "Авто.ру".
При этом средняя стоимость подержанных машин продолжает снижаться: за месяц цены упали на 6%.
Самыми популярными моделями среди продаваемых б/у автомобилей стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.
Ранее эксперты определили лидера рейтинга безаварийных автомобилей в Петербурге и Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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