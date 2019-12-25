Эксперты определили лидера рейтинга безаварийных автомобилей в Петербурге и Ленобласти

Был проведен анализ отчетов по популярным моделям автомобилей возрастом от 5 до 10 лет, выставлявшимся на продажу в 2024 году.

Автотека, сервис онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), провел анализ отчетов по популярным моделям автомобилей возрастом от 5 до 10 лет, выставлявшимся на продажу в 2024 году. Исследование показало, что 45% этих транспортных средств не имели в своем прошлом записей о дорожно-транспортных происшествиях.

В Петербурге и Ленобласти самыми "безаварийными" марками стали Dodge, где доля автомобилей без ДТП составила 69,3%. Второе место заняла Jeep с показателем 56,3%, а на третьей строке расположился Honda с результатом 55,4%. В пятерку лучших также попали SsangYong (55,1%) и HAVAL (53,4%).

Самым безопасным автомобилем по количеству безаварийных экземпляров стала Kia Carnival, с долей 82,9%. Далее следуют Chevrolet Niva (64,7%) и Renault Megane (63,6%). Четвертое место занял LADA 4x4 (Нива) с 61,8%, а пятое – Geely Atlas с 60,6%. Также в десятку лидеров вошли HAVAL H6, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, LADA Vesta Cross и BMW X3.

Ранее мы сообщили о том, что прос на посуточную аренду жилья вырос в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Kia