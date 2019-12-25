Спрос на посуточную аренду жилья вырос в Петербурге и Ленобласти

Северная столица заняла четвертое место в рейтинге популярности среди городов по числу бронирований.

В Петербурге спрос на краткосрочную аренду жилья в прошлом году увеличился на 33%. Стоимость аренды квартиры в феврале составила 3200 рублей, а загородного дома — 12700 рублей. Эти данные предоставлены пресс-службой Авито.

Северная столица заняла четвертое место в рейтинге популярности среди городов по числу бронирований, уступив только Москве, Московской области и Краснодарскому краю.

Анализируя годовой спрос на посуточное жилье, важно учесть два фактора. Во-первых, праздник 23 февраля в этом году был перенесён на май, лишив россиян возможности планировать длительные поездки. Во-вторых, прошлый год был високосным, добавив лишний день в календаре.

В феврале самыми популярными направлениями для путешествий среди россиян стали Москва и Подмосковье (по 15%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (по 8%).

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Фото: Piter.TV