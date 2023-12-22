Эксперт рассказала, где расположены самые дешевые и дорогие жилые квадратные метры в Петербурге

Генеральный директор агентства "Невский Простор" Алла Шинкевич поделилась информацией о доступных предложениях на рынке.

Стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке Петербурга начинается от 77 тыс. рублей за 1 кв.м. Такие данные "Петербургскому дневнику" предоставило агентство недвижимости "Невский Простор".

Генеральный директор агентства Алла Шинкевич поделилась информацией о доступных предложениях на рынке. Например, студия площадью 40 кв.м в Петродворцовом районе предлагается по цене 77 тыс. рублей за кв.м. Если говорить о полноценных однокомнатных квартирах, то их минимальная цена за квадратный метр составляет 100 тыс. рублей. Например, "однушка" площадью 40 кв.м. в Калининском районе можно приобрести по цене четыре млн рублей. Стоит отметить, что данный объект находится довольно далеко от метро, что следует учесть при выборе.

Самые дорогие жилые площади находятся в центральном районе и представляют собой квартиру площадью 330 "квадратов". За такое жилье цена за квадратный метр превышает 6,6 млн рублей, а общая стоимость квартиры составляет 2,2 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что самая дешевая квартира в центре Петербурга стоит почти 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV