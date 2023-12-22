Самая дешевая квартира в центре Петербурга стоит почти 2 млн рублей

Специалисты отмечают, что минимальная стоимость студии в центре Петербурга выросла на 4%, или 70 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.

Стоимость самой доступной квартиры-студию в центре Петербурга на вторичном рынке составляет 1,8 млн рублей. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные, предоставленные экспертами агентства недвижимости "Дорогая, я дома".

За такую сумму можно приобрести квартиру площадью 9 кв.м в районе Адмиралтейства.

Специалисты отмечают, что минимальная стоимость студии в центре Петербурга выросла на 4%, или 70 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Три года назад, стоимость такой же квартиры была выше и составляла 1,95 млн рублей. В данный момент на вторичном рынке исторического центра города выставлено на продажу 947 квартир-студий.

Ранее мы сообщили о том, что за 4 года "вторичка" в Петербурге подорожала на 72%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)