Под Петербургом молодые лоси начали сбиваться в стада

Это необходимо для коллективной безопасности.

Во Всеволожском районе Ленобласти молодые рогоносцы начали сбиваться в стада. Об этом 9 декабря рассказал биолог Павел Глазков.

Отмечается, что с наступлением зимы многие звери и птицы, живущие в норме по одиночке, объединяются в группы. Это необходимо для коллективной безопасности. Так, самцы лосей сбиваются в мужские компании.

В пригороде Петербурга мне удалось заснять мирно пасущихся вместе четырех сохатых. Это молодые самцы. Судя по количеству отростков на их рогах, они ровесники, им по 2,5 года. Взрослые лоси уже сбросили рога за ненадобностью, а молодежь будет ходить со своими ветвистыми украшениями вплоть до Нового года. Павел Глазков, биолог

Также беременные самки объединяются в отдельные стада. Им вместе легче зимовать и защищаться от хищников.

Ранее на Piter.TV: лоси в лесах под Петербургом сменили бои на "рогопожатия".

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков