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Лоси в лесах под Петербургом сменили бои на "рогопожатия"
Сегодня, 12:56
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Лоси в лесах под Петербургом сменили бои на "рогопожатия"

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Самцы с конца осени сбиваются в небольшие мужские компании.

Лоси в лесах Всеволожского района Ленобласти перешли на "рогопожатия" после ожесточенных схваток за право продолжить свой род. Об этом 8 ноября сообщил биолог Павел Глазков. 

Гон у лосей закончился. Еще пару недель назад между ними происходили бои, но похолодание остудило и пыл прежних соперников. 

Вчерашние соперники теперь ходят по лесу, как лучшие друзья. О прежней враждебности остались одни воспоминания, вместе с привычкой почесать рогами. Сейчас это больше похоже на братское рукопожатие, точнее, "рогопожатие", ведь теперь их основная задача – успешно перезимовать. 

Павел Глазков, биолог 

Самцы с конца осени сбиваются в небольшие мужские компании, поскольку вместе им легче заметить хищника и защититься от его нападения. 

Ранее мы рассказывали о том, что кормовые площадки для лосей обустроили в Ленобласти. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: всеволожский район ленобласти, лоси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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