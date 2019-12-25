Лоси в лесах под Петербургом сменили бои на "рогопожатия"

Самцы с конца осени сбиваются в небольшие мужские компании.

Лоси в лесах Всеволожского района Ленобласти перешли на "рогопожатия" после ожесточенных схваток за право продолжить свой род. Об этом 8 ноября сообщил биолог Павел Глазков.

Гон у лосей закончился. Еще пару недель назад между ними происходили бои, но похолодание остудило и пыл прежних соперников.

Вчерашние соперники теперь ходят по лесу, как лучшие друзья. О прежней враждебности остались одни воспоминания, вместе с привычкой почесать рогами. Сейчас это больше похоже на братское рукопожатие, точнее, "рогопожатие", ведь теперь их основная задача – успешно перезимовать. Павел Глазков, биолог

Самцы с конца осени сбиваются в небольшие мужские компании, поскольку вместе им легче заметить хищника и защититься от его нападения.

Ранее мы рассказывали о том, что кормовые площадки для лосей обустроили в Ленобласти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков