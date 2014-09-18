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Эта ночь стала самой теплой в Петербурге
Сегодня, 11:04
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Эта ночь стала самой теплой в Петербурге

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Предыдущий рекорд был установлен более ста лет назад.

Ночь на 26 августа стала самой теплой в Петербурге за все время наблюдений. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем tg-канале. 

Этой ночью температура воздуха составила +18,1 градусов. Специалист отметил, что ночь оказалась самой теплой для 26 августа за весь ряд наблюдений в городе. 

Добавим, что предыдущий рекорд был установлен более ста лет назад. В 1913 году 26 августа ночью температура воздуха составила +17,6 градусов. 

Ранее мы писали, что в понедельник температура в Петербурге упадет на 3-4 градуса.

Фото: Pxhere

Теги: александр колесов, самая теплая ночь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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