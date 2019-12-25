В понедельник температура в Петербурге упадет на 3-4 градуса

Атмосферное давление будет повышаться и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В ночь на понедельник, 26 августа, Петербург пересёк холодный атмосферный фронт, который прямо сейчас продолжает свой путь на восток и усиливает поступление в регион прохладных воздушных масс. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.



Значительных осадков в городе не ожидается, но температура упадет на 3-4° ниже воскресных отметок и составит +21…+23°, в Ленобласти +20…+25°.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV