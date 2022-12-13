В День защитника Отечества в Петербурге запустят салют

Пиротехническое шоу будет сопровождаться холостыми выстрелами из пушек Времен ВОВ.

Сегодня, 23 февраля, россияне отмечают День защитника Отечества. В честь праздника в Петербурге прогремят салюты. Увидеть их можно будет в Петропавловской крепости в Петербурге и над рекой Ижорой в Колпино в 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.

Звуковое сопровождение праздничного салюта будет сопровождаться холостыми выстрелами из пушек времен Великой Отечественной войны, добавили в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, в городе на Неве пройдут различные мероприятия. Так, в Эрмитаже можно побывать на праздничном концерте. Более подробный список событий на 23 февраля можно посмотреть здесь.

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