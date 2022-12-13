  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В День защитника Отечества в Петербурге запустят салют
Сегодня, 16:38
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В День защитника Отечества в Петербурге запустят салют

0 0

Пиротехническое шоу будет сопровождаться холостыми выстрелами из пушек Времен ВОВ.

Сегодня, 23 февраля, россияне отмечают День защитника Отечества. В честь праздника в Петербурге прогремят салюты. Увидеть их можно будет в Петропавловской крепости в Петербурге и над рекой Ижорой в Колпино в 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района. 

Звуковое сопровождение праздничного салюта будет сопровождаться холостыми выстрелами из пушек  времен Великой Отечественной войны, добавили в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, в городе на Неве пройдут различные мероприятия. Так, в Эрмитаже можно побывать на праздничном концерте. Более подробный список событий на 23 февраля можно посмотреть здесь.

Фото: Pexels

Теги: 23 февраля, вов, день защитника отечества, колпино, петропавловская крепость, салют
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии