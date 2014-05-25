В Ленинградской области не будет новогоднего салюта

Ленинградская область не будет тратить бюджетные средства на салюты, пиротехнику и развлекательные программы для взрослых. Об этом сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.
Дополнительные средства будут направлены на детские ёлки, утренники, новогодние театральные представления.
По украшению городов и поселений рекомендовал главам подойти к решению с умом: без излишеств, но праздничная подсветка должна быть.
Александр Дрозденко
Также глава региона поручил заранее организовать в форме штабов работу в праздники коммунальных, дорожных служб и энергетиков.
Думскую башню в Петербурге украсили новогодним декором в стилистике XIX-XX веков.
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Фото: Telegram/ Александр Дрозденко
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