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В Ленинградской области не будет новогоднего салюта
Сегодня, 15:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградской области не будет новогоднего салюта

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Также не предусмотрены праздничные программы для взрослых.

Ленинградская область не будет тратить бюджетные средства на салюты, пиротехнику и развлекательные программы для взрослых. Об этом сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Дополнительные средства будут направлены на детские ёлки, утренники, новогодние театральные представления.

По украшению городов и поселений рекомендовал главам подойти к решению с умом: без излишеств, но праздничная подсветка должна быть.

Александр Дрозденко

Также глава региона поручил заранее организовать в форме штабов работу в праздники коммунальных, дорожных служб и энергетиков.

Думскую башню в Петербурге украсили новогодним декором в стилистике XIX-XX веков.

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Фото: Telegram/ Александр Дрозденко

Теги: новый год, салют, фейрверк
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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