В Саду дружбы расцвела сакура

Петербуржцев и гостей города приглашают полюбоваться нежно-розовыми бутонами на Литейном проспекте.

Японская сакура зацвела в Саду дружбы на Литейном. Видео опубликовало правительство Петербурга в своих социальных сетях.

Петербуржцев и гостей города приглашают полюбоваться нежно-розовыми бутонами на Литейном проспекте.

Сад дружбы торжественно открыли в 2003 году. Эта уменьшенная копия древнего шанхайского Сада радости, которую подарил Шанхай на 300-летие Санкт-Петербурга.

В Саду Дружбы на Литейном проспекте сакура полностью расцвела после середины мая. Кроме Сада Дружбы на Литейном проспекте посмотреть на цветущую сакуру можно в Ботаническом саду, на Набережной Карповки, в Приморском парке Победы, у Академии Штиглица и в Саде-партере Смольного.

Видео: Смольный