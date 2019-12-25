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Сайт Пулково заработал после суточного сбоя
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Сайт Пулково заработал после суточного сбоя

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Пассажиров информировали об изменениях в расписании через соцсети.

Сайт петербургского аэропорта Пулково снова доступен и работает в полную силу. Сбой произошел 1 марта около десяти часов утра. Почти сутки нельзя было посмотреть на сайте расписание прилета и вылета самолетов.

Накануне утром были обнаружены технические неполадки, специалисты оперативно приступили к их устранению. Уже вечером в Пулково сообщили о починке сайта, но он по-прежнему был недоступен. Пассажиров информировали об изменениях в расписании через соцсети.

На данный момент расписание рейсов и на прилет и на вылет можно посмотреть на сайте, он работает в привычном режиме.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, пулково, сайт
Категории: Лента новостей,

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