В Ленобласти отремонтируют 111 подъездных дорог к садоводствам

На улучшение инфраструктуры в областных садоводствах выделят 2,8 млрд рублей.

В БКЗ "Октябрьский" в рамках садоводческого праздника "Золотой урожай" власти Ленинградской области совместно с коллегами из петербургского правительства продлили программу по ремонту дорог, ведущих к садоводческим хозяйствам в регионе. До 2027 года планируется отремонтировать 111 дорожных объектов, – следует из сообщения пресс-службы областной администрации.

Сегодня, благодаря совместной работе с правительством Санкт-Петербурга, программа по ремонту дорог к садоводствам продлена до 2027 года, финансирование увеличено на 1,5 млрд рублей. Всего по программе будет отремонтировано 111 дорог, общий объем финансирования за 5 лет составит 2,8 млрд рублей. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

Также на "Золотом урожае" подвели итоги прошедшего года. В текущем году по программе поддержки садоводческих товариществ было отремонтировано 13 дорог к снт, оформлено более 10 тыс кв метров дорог внутри садоводств, построено 4,5 км ЛЭП, установлено 155 объектов светового оборудования, а также заключено около 400 договоров по догазификации домов в пределах садоводческих владений.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о намерении петербургских властей продолжать систематическую поддержку СНТ региональной агломерации.

Фото: Администрация Ленинградской области