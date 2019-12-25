В Ленобласти в лесу у мужчин изъяли почти 140 граммов метадона

Задержанные были доставлены в отдел полиции.

Полицией Всеволожского района задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В лесном массиве вблизи садоводства "Чёрная Речка" 3 июня в рамках оперативно-розыскного мероприятия сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двух мужчин 44 и 49 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Задержанные были доставлены в отдел полиции. В ходе личного досмотра у 49-летнего мужчины были изъяты перчатки, внутри которых находился свёрток с неизвестным веществом. Согласно экспертизе, это был метадон общей массой 139,5 грамма.

Изъятое было направлено на экспертизу, подтвердившую наличие наркотического средства — "метадон", общей массой 139,5 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Ранее петербургские полицейские изъяли полкило кокаина, более 800 граммов экстази, 4 килограмма гашиша и 200 граммов марихуаны.

Фото: Piter.tv