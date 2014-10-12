Сад-трансформер разбивают у Исаакиевского собора

Территорию возле Синего моста украсят липами, декоративными кустарниками, туями и цветами.

Возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге началось создание оригинального сада-трансформера с посадкой лип.

Территорию возле Синего моста украсят липами, декоративными кустарниками, туями и цветами. Пространство Якорной площади пополнится хвойными растениями, такими как можжевельник и сосны, а также пышными гортензиями, кустами роз и злаковыми культурами.

Московская площадь преобразится благодаря высадке мелколистных лип, боярышника, декоративных кустарников и эффектных ампельных однолетних растений.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал 11-ым в рейтинге российских городов по росту числа велодорожек. Самыми динамичными городами по темпам увеличения протяженности велодорожек стали Красноярск, Томск и Новосибирск. Москва оказалась значительно ниже, заняв 17-ю позицию рейтинга. Несмотря на относительно невысокий рейтинг столицы, в абсолютных цифрах она лидирует, построив новые велодорожки общей длиной 77,3 километра. Что касается Северной столицы, то с начала 2023 года в городе построено дополнительно 47,2 километра велодорожек.

Фото: Правительство Петербурга