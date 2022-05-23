Кусты из липового сада на Исаакиевской площади в Петербурге переезжают

Первыми отправились на зимовку цветы, дошла очередь и до кустов.

Демонтаж сада на Исаакиевской площади с цветами, кустарниками и деревьями в кадках стартовал в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 18 октября.

Сад-трансформер появился ко Дню города в мае текущего года. Первыми отправились на зимовку цветы, дошла очередь и до кустов.

В середине недели вывозят самшит и рододендроны, а в понедельник, 16 октября, садовники перемещали 300 кустарников розы и 55 – гортензии.

Каждый куст был бережно извлечен из кашпо, их перекладывали в специальные ящики для транспортировки.

Специалисты отметили, что кусты невероятно хорошо простояли лето и очень прочно закрепились в кадках, дали мощную корневую систему. Даже ненастная погода последних дней не сломила их. Ни дождь, ни град, ни ветер не повредили стебли и не побили бутоны. Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга

Роза "Масквита" и "Кимоно" переехали в Таврический сад, "Фейри" – в Александровский, "Боника-82" – на Воскресенскую набережную. Гортензия метельчатая оказалась в Юсуповском саду, а "Диамантино" – в сквере Малые Гаванцы.

Ранее на Piter.TV: сад-трансформер открыли в Кронштадте.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга