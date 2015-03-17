Ботанический сад приглашает петербуржцев на мультимедийное шоу "Сад Света. Юрский период". Посетителей приглашают проследить за развитием Земли через эволюцию растений, написанную языком света и мультимедийных инсталляций.
Мерцающие дорожки осветят ваш путь и увлекут в мир удивительной природы. Сплетая раскинутый по парку рассказ, вам откроются сюжеты, которые запечатлели наши предки через наскальные рисунки.
Ботанический сад
Самые юные гости могут поиграть с динозаврами среди светящихся ветвей, а также узнать о волшебстве древних растений и первых деревьях.
Ежедневно с 21 декабря в Ботаническом саду Петра Великого.
До 18 декабря петербуржцы могут бесплатно посетить Ботанический сад.
Фото: Ботанический сад
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