Жители Петербурга могут бесплатно посетить Ботанический сад

С 9 по 18 декабря вход на территорию сада свободный.

Ботанический сад временно отменил парковые билеты. Решение было принято в связи с проведением Рождественской ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

До 18 декабря вход в парк и на Рождественскую ярмарку свободный. И в Магазин излишков растений 10 декабря можно попасть, не покупая никаких билетов. Пресс-служба Ботсада Петра Великого

Посететилей приглашают бесплатно пройтись по парку, посмотреть работы художников и принять участие в мастер-классах.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка картин Филиппа Орлова "Котлован".

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого