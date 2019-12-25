Жители Петербурга могут бесплатно посетить Ботанический сад

Ботанический сад временно отменил парковые билеты. Решение было принято в связи с проведением Рождественской ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
До 18 декабря вход в парк и на Рождественскую ярмарку свободный. И в Магазин излишков растений 10 декабря можно попасть, не покупая никаких билетов.
Пресс-служба Ботсада Петра Великого
Посететилей приглашают бесплатно пройтись по парку, посмотреть работы художников и принять участие в мастер-классах.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка картин Филиппа Орлова "Котлован".
Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого
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