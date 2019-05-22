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В Пулково открылась посвященная флоре и фауне Политеха выставка
Сегодня, 20:58
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В Пулково открылась посвященная флоре и фауне Политеха выставка

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Выставка будет доступна для пассажиров в зоне вылета внутренних рейсов весь июль.

В Пулково открылась выставка, посвященная флоре и фауне Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), под названием "Планета Политеха". Об этом 5 июля рассказали в пресс-службе аэропорта. 

К юбилею вуза команда ученых, журналистов и фотографов изучала природу университета, чтобы создать фотоальбом "Флора и фауна Политехнического парка". Лучшие работы украсили терминал аэропорта. 

Пресс-служба аэропорта Пулково

Выставка будет доступна для пассажиров в зоне вылета внутренних рейсов весь июль. 

Парк СПбПУ является уникальным памятником природы, почвы которого сохранились практически нетронутыми со времен основания Петербурга.

Ранее на Piter.TV: УФАС заинтересовалось ценами на парковку в Пулково.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

Теги: аэропорт пулково, политех
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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