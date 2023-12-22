Сад Мариинского дворца откроется для посещения 1 июня

Время работы неизменно – по выходным с 11 до 19 часов.

Сад Мариинского дворца откроется для посещения с 1 июня. Время работы неизменно – по выходным с 11 до 19 часов – рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Хранители дворца подготовили культурно-развлекательную программу, так как открытие приходится на праздник – Международный день защиты детей.

В 11:00 ученики творческой мастерской Валерии Лошак напишут двухметровую картину в рамках проекта "Рисуем Россию вместе".

В 13:00 состоится презентация детской книги-раскраски "История в красках", посвященной 180-летию Мариинского дворца и 30-летию ЗакСа.

Сразу после состоятся чтения сказок и отрывков из произведений Пушкина, а также интерактивная игра-квест.

Экскурсии по Японскому саду будут проводиться в Ботаническому саду с 21 мая.

Фото: ВКонтакте/ Хранители Мариинского дворца