Стало известно, когда откроется сад Мариинского дворца

Хранители в этом сезоне подготовили обширную программу.

Сад Мариинского дворца в Петербурге заработает 31 мая. График работы останется прежним – по выходным с 11:00 до 19:00, рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Хранители в этом сезоне подготовили обширную программу: ожидаются мастер-классы, экскурсии, литературные чтения и музыкальные вечера. В день открытия состоятся занятие "Рисуем Лето" с художницей Валерией Лошак, лекция "В начале жизни: детство в Петербурге в начале ХХ века", экскурсии, а также джаз.

И обязательно приходите – самостоятельно, с семьей, с друзьями. Наш сад – одно из самых красивых и уютных мест в сердце Петербурга. Александр Бельский, спикер парламента Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что сад-трансформер на Синем мосту появится ко Дню города. Сады на Московской и Якорной площадях откроют ко Дню России.

Фото: Telegram / Спикер Бельский