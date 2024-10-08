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Сад-трансформер на Синем мосту появится ко Дню города
Сегодня, 11:57
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Сад-трансформер на Синем мосту появится ко Дню города

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Сады на Московской и Якорной площадях появятся ко Дню России.

В Петербурге сад-трансформер на Исаакиевской площади появится ко Дню города. Об этом рассказал председатель комитета по благоустройству Северной столицы Сергей Петриченко. 

Сады на Московской и Якорной площадях откроют ко Дню России. На первой высадят мелколистную липу, боярышник, декоративные кустарники и ампельные однолетники, а на Якорной – сосны, можжевельник, декоративные кустарники, гортензию, розу парковую и злаки. 

Сад на Синем мосту разделят на шесть отдельных участков. Разместятся липы, туи, клены и разнообразные цветы: розы, рододендроны, самшит, вейгела, лаванда, лобелия и гортензии. Еще установят скамейки и урны. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцы смогут принять участие в Дне благоустройства 26 апреля. 

Фото: пресс-служба комитета  по благоустройству Петербурга; пресс-служба городского КГА

Теги: исаакиевская площадь, сад-трансформер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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